Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала

Вони були виведені з експлуатації ще 1999-го року.

Бійці Державної прикордонної служби України озброїлися іспанськими автоматами Cetme, які країна зняла з озброєння ще 1999 року. Відповідні фотографії були опубліковані на офіційному сайті ДПСУ, інформує ZN.ua .

Фото - ДПСУ

Судячи з фото, автомати поставлені у варіації Cetme-L під набої 5,56?45-мм. Іспанія зняла з озброєння ці автомати понад 20 років тому замінивши їх ліцензійним варіантом німецького Heckler & Koch G36.

Іспанське видання InfoDefensа здивувалося передачі цієї зброї Україні, так як вона прославилася своєю недовговічністю та складністю в обслуговуванні.

Передані нам гвинтівки Cetme L були найпізнішим та найбільш проблемним варіантом цієї зброї, оскільки іспанські військові часто скаржились на проблеми з роботою автоматики, на деформації через перегрів або корозію окремих компонентів цих автоматів.

Через ці причини Міноборони Іспанії прийняло рішення відмовитись від гвинтівок Cetme L на користь німецьких G-36, а частину автоматів було покладено на склади зберігання. Таким чином, як пише видання, "поява цих автоматів в Україні викликає серйозний подив".