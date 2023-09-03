«Треба бути уважними до заяв Білорусі»: ДПСУ про нібито перетин кордону РБ польським гелікоптером

Андрій Демченко прокоментував заяви Білорусі та нагадав про мігрантів.

У п’ятницю, 1 вересня, Білорусь звинуватила Польщу у порушенні польським гелікоптером повітряного простору РБ. Польща вже заперечила перетин повітряного простору, а речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив , що це могла бути провокація й у випадку з Білоруссю треба бути уважними, інформує ZN.ua .

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«Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює по різних напрямках кордону і з країнами, якими вона межує. Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни», – зазначив Демченко в ефірі телемарафону.

Водночас за його словами, прикордонники не фіксують спроб створення провокацій білорусами на кордоні з Україною.

«Попри все, підрозділи прикордонної служби та інших Сил оборони добре розуміють, якою небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росії. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації», – зазначив Демченко.

Крім того, речник ДПСУ згадав про проблему з мігрантами, які через білорусько-польський кордон намагаються проникнути до Євросоюзу. Демченко наголосив, що мігранти прибувають з білоруської території й незаконно пробиваються до Польщі та Балтійських держав, а тим часом режим Лукашенка продовжує звинувачувати Захід.

Нагадаємо, прикордонники Білорусі 1 вересня заявили, нібито польський гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон РБ, залетів на глибину до 1,2 км на білоруську територію, після чого повернувся до Польщі. Державний прикордонний комітет Білорусі стверджує, що інцидент стався у Берестовицькому районі.