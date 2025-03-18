"Пшонка стайл": CNN розповіли про трансформацію Овального кабінету при Трампі

За майже вісім тижнів після повернення на посаду президент США Дональд Трамп суттєво змінив стиль Овального кабінету: втричі збільшив кількість картин, прикрасив золотими статуетками та трофеями.

Про це розповіли журналісти CNN, інформує Апостроф .

Журналісти повідомляють, що відповідно до стилю, якого Трамп дотримувався десятиліттями, скрізь золото: нові золоті фігурки та медальйони на каміні, золоті орли на бічних столиках, позолочені дзеркала в стилі рококо на дверях, мініатюрні золоті херувими й навіть пульт дистанційного керування телевізором у коридорі загорнутий у позолоту.

"Все це створює робочий простір, найбільш схожий на Трампа, де президент оточений набагато більшою кількістю предметів, цікавинок і мистецтва, ніж президенти, які були перед ним в офісі. Ніколи не відомий мінімалістичною естетикою, Трамп виглядає як вдома серед усього цього: трофеїв, мистецтва, паперів, пам’ятних речей", - вважають журналісти.

Загалом Дональд Трамп повісив близько 20 картин в Овальному кабінеті, на всіх яких зображені попередники чи державні діячі, яких він шанує або якими надихається. У Джо Байдена, для порівняння, було шість портретів на стінах – це значно більше, ніж у Барака Обами, який повісив два портрети - Авраама Лінкольна та Джорджа Вашингтона.

«Кожен президент має право прикрашати Овальний кабінет», — сказав CNN колишній чиновник Білого дому, який працював у демократичній і республіканській адміністраціях. «Але його декор настільки дивно непрезидентський, що більше схожий на королівський».