У Повітряних силах розповіли про нові тактичні прийоми росіян

Ворог нарощуватиме кількість ударних безпілотників.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія й надалі збільшуватиме кількість ударних БпЛА, щоб масово використовувати їх у зимовий період. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

У Повітряних силах розповіли про нові тактичні прийоми росіян
© АрміяInform

"Якщо ракет не буде в такій кількості, як минулого року, то з безпілотниками справа інша. Йдеться не лише про "Шахеди", виробництво яких збільшується, а також про FPV-дрони. До них ці дрони надходять тисячами, це небезпечна зброя. І засоби для захисту, і засоби протидії потрібно брати з урахуванням, що наш противник буде нарощувати саме ударні БпЛА", – зазначив Ігнат.

За його словами, Росія надалі може вдатися до нових тактичних прийомів у війні, зокрема, у цей зимовий період.

"Ворог використовує військову хитрість. Він діятиме нахабно, можливо, якимись новими тактичними прийомами. Ці прийоми протягом війни змінюються, росіяни щось нове вигадують", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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