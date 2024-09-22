У Сімферополі партизани знайшли логістичну базу росіян

Партизани АТЕШ розвідали базу постачання ЗС РФ у Сімферополі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці АТЕШу, інформує Апостроф .

"Наш агент провів розвідку бази логістики Чорноморського флоту в Криму. На цій базі знаходиться склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання військ Дніпро", - повідомляють партизани.

За їхніми словами, на території бази щодня перебуває величезна кількість машин, які стоять у черзі за постачанням.

"Наші агенти відстежують усі переміщення машин та фіксують їх маршрути, а окупаційним військам бажають приємного апетиту", - зазначили в АТЕШ.