У Сімферополі партизани знайшли логістичну базу росіян

Партизани АТЕШ розвідали базу постачання ЗС РФ у Сімферополі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці АТЕШу, інформує Апостроф.

"Наш агент провів розвідку бази логістики Чорноморського флоту в Криму. На цій базі знаходиться склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання військ Дніпро", - повідомляють партизани.

За їхніми словами, на території бази щодня перебуває величезна кількість машин, які стоять у черзі за постачанням.

"Наші агенти відстежують усі переміщення машин та фіксують їх маршрути, а окупаційним військам бажають приємного апетиту", - зазначили в АТЕШ.


Вікторія Рубан, Апостроф





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