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2024-10-03
У Лівані в тунелях "Хезболли" ізраїльські військові знайшли російську зброю
Армія оборони Ізраїля під час наземних операцій на півдні Лівану виявила у тунелях "Хезболли" багато зброї, зокрема і російської, інформує
Відповідні кадри опублікувало ізраїльське видання bhol.co.il.
У терористів знайшли реактивні піхотні вогнемети МРО-А і ПТРК "Конкурс" російського виробництва.
Крім того, за останні кілька місяців було виявлено 20 російських протитанкових ракетних комплексів "Корнет", радянські ручні протитанкові гранатомети РПГ-29 "Вампір", РПГ-27 "Таволга та РПГ-7.
Також було виявлено багато ракет різних типів, близько 30 тонн вибухівки, десятки приладів нічного бачення, понад 1000 документів розвідки, десятки фотоапаратів, карт, аерофотознімків та засобів спостереження.
Сергій Прилуцький, Апостроф