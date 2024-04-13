США терміново вивели військові кораблі на позиції для захисту Ізраїля та американських сил у регіоні — WSJ

США передислокували два есмінці, один із яких уже перебував у регіоні.

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США терміново перекинули військові кораблі на позиції для захисту Ізраїлю та американських сил у регіоні, сподіваючись запобігти прямому нападу Ірану на Ізраїль, який може статися вже цими вихідними. Ці кроки США , які є частиною зусиль, спрямованих на уникнення ширшого конфлікту на Близькому Сході, були зроблені після попередження особи, знайомої з цим питанням, про час і місце потенційної іранської атаки, пише The Wall Street Journal, інформує ZN.ua .