США терміново вивели військові кораблі на позиції для захисту Ізраїля та американських сил у регіоні — WSJ

США передислокували два есмінці, один із яких уже перебував у регіоні.

США терміново вивели військові кораблі на позиції для захисту Ізраїля та американських сил у регіоні — WSJ
© Getty Images

США терміново перекинули військові кораблі на позиції для захисту Ізраїлю та американських сил у регіоні, сподіваючись запобігти прямому нападу Ірану на Ізраїль, який може статися вже цими вихідними. Ці кроки США, які є частиною зусиль, спрямованих на уникнення ширшого конфлікту на Близькому Сході, були зроблені після попередження особи, знайомої з цим питанням, про час і місце потенційної іранської атаки, пише The Wall Street Journal, інформує ZN.ua.

Американські офіційні особи повідомили, що США передислокували два есмінці, один із яких уже перебував у регіоні, а інший був переспрямований туди, додавши, що принаймні на одному з кораблів встановлено систему протиракетної оборони Aegis. Крім того, високопоставлений американський чиновник зазначив, що Вашингтон просить Ізраїль ретельно зважити свою відповідь на будь-яку іранську атаку і не забувати, що вона може спровокувати подальшу ескалацію.


Єва Федорів, ZN.ua





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