СБУ затримала ексдепутата від "Партії регіонів", який намагався втекти з України

Колишній народний депутат співпрацював з окупантами.

СБУ затримала ексдепутата від
© СБУ

Служба безпеки України поблизу прикордонного пункту пропуску в Одеській області затримала ексдепутата від забороненої "Партії регіонів", який сприяв збройній агресії РФ, інформує пресслужба СБУ в Telegram, інформує ZN.ua.

60-річний колишній народний депутат намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

У 2020 році його було обраном депутатом міськї ради Бахмута від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону, він почав співпрацювати з окупантами і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за законодавством РФ. Окрім цього, колишній депутат надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило спецслужбі РФ контролювати інтернет-активність місцевого населення.

При цьому він сам переїхав на підконтрольну Україні територію та управляв компанією віддалено.

"Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету Росії у вигляді "податкі"» та "зборів". Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс РФ та її окупаційні угруповання, які воюють проти України", - йдеться в повідомленні.

Ексрегіонал також публічно виправдовував російські збройну агресію проти України та неодноразово розповідав про це у чатах прокремлівських Telegram-каналів.

Пізніше він вирішив втекти за кордон. Правоохоронці під час обшуку вилучили в нього мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Правоохоронці також вирішують питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Ексдепутату загрожує тюремне ув’язнення.


Анна Конюченко, ZN.ua





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