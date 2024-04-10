СБУ затримала ексдепутата від "Партії регіонів", який намагався втекти з України

Колишній народний депутат співпрацював з окупантами.

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Служба безпеки України поблизу прикордонного пункту пропуску в Одеській області затримала ексдепутата від забороненої "Партії регіонів", який сприяв збройній агресії РФ , інформує пресслужба СБУ в Telegram, інформує ZN.ua .

60-річний колишній народний депутат намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

У 2020 році його було обраном депутатом міськї ради Бахмута від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону, він почав співпрацювати з окупантами і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за законодавством РФ . Окрім цього, колишній депутат надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило спецслужбі РФ контролювати інтернет-активність місцевого населення.

При цьому він сам переїхав на підконтрольну Україні територію та управляв компанією віддалено.

"Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету Росії у вигляді "податкі"» та "зборів". Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс РФ та її окупаційні угруповання, які воюють проти України", - йдеться в повідомленні.

Ексрегіонал також публічно виправдовував російські збройну агресію проти України та неодноразово розповідав про це у чатах прокремлівських Telegram-каналів.

Пізніше він вирішив втекти за кордон. Правоохоронці під час обшуку вилучили в нього мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Правоохоронці також вирішують питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Ексдепутату загрожує тюремне ув’язнення.