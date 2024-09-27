Оголошено підозру окупанту "Угрюмому", який катував українських військових

В Україні заочно повідомили про підозру 57-річному військовому російської армії з прізвиськом "Угрюмий", який катував ветеранів АТО під час окупації Харківської області.

Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі, інформує Апостроф.

"Підозрюваний - уродженець Херсона, який з 2014 року воював на боці так званих "д/лнр". Під час повномасштабного вторгнення рф він став заступником командира окремого штурмового батальйону 101-ого стрілецького полку 1-ого армійського корпусу 8-ої армії південного військового округу збройних сил рф", - йдеться у повідомленні.

"Угрюмий" брав участь у захопленні селища Великий Бурлук Куп?янського району. Там він став "смотрящим" катівні, де знущався та катував ветеранів АТО та інших людей з проукраїнською позицією, які відмовлялись працювати на окупантів. Він бив полонених ногами, руками та зброєю по всьому тілу, погрожуючи вбити.

"Смотрящий" морив затриманих голодом, не давав питної води та постійно влаштовував "допросы", щоб позбавити людей сну", - повідомили у прокуратурі.

Готується рішення про оголошення "Угрюмого" у розшук.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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