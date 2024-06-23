Закликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру зірці "Універу" Віталію Гогунському

В Україні за матеріалами СБУ оголосили заочну підозру російському актору і музиканту Віталію Гогунському. Зірка серіалу "Універ" публічно підтримує збройну агресію Росії проти нашої країни. Служба безпеки зібрала доказову базу на відомого росіянина, який закликав до війни в Україні, інформує Апостроф .

Як повідомили співробітники СБУ у Вінницькій області, які проводили розслідування, Гогунський бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих РФ територіях України. Зловмисник виступає з "патріотичними" піснями перед окупантами та їхніми сім'ями.

Фото: facebook.com/ssu.vinnytsia

"Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни РФ проти України на медіа майданчиках рупорів кремля. Під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України", - додали у відомстві.