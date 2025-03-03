В НАБУ оприлюднили, скільком нардепам повідомили про підозри з початку повномасштабної війни

З 2016 по 2024 рік про підозру повідомили 68 чинним та колишнім нардепам, причому 41 з них – у період із 2022 по 2024 рік, інформує Апостроф .

Про це повідомила прес-служба Національного бюро розслідувань.

В прес-службі проінформували, що типові злочини за участі нардепів: привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем; одержання хабаря; зловживання владою; декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення.

Раніше "Апостроф" повідомляв про те, що екс-міністра енергетики звинуватили у співпраці з олігархом.