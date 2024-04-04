У Чехії не виключають варіанту заморожування війни в Україні

Але це не сприятиме безпеці ні в Україні, ні в Європі, наголошує Ліпавський.

У Чехії не виключають варіанту заморожування війни в Україні
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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликає не виключати варіанту заморожування війни Росії проти України, хоча це й не приведе до справедливого та міцного миру на європейському континенті. Під час інтерв'ю Deutsche Welle він нагадав, що сьогоднішнє протистояння якраз і є наслідком паузи, яка тривала протягом 2014-2022 років, інформує ZN.ua.

"Справжня проблема – це ідея, що лідер Кремля — чи то Путін, чи хтось інший — може піти, захопити шматок території грубою силою і проголосити: "Це моє", — заявив міністр, назвавши війну проти України наслідком російського імперіалізму.

Прикладом цього є також анексія Криму та окупація частин Грузії та Молдови. А тепер російська пропаганда загрожує ще й країнам Балтії, Польщі та самій Чехії. Тож головне завдання Заходу сьогодні, продовжив він, — убезпечити регіон, а заморожування в Україні цьому не сприятиме.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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