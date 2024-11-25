У північнокорейських ракетах KN-23/KN-24, якими б’ють по Україні, виявили іноземні компоненти

У складі північнокорейських ракет KN-23/KN-24, якими Росія б'є по Україні, виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України, посилаючись на дані порталу War&Sanctions.

Серед компонентів ракет - деталі виробництва Китаю, Японії, Великої Британії, Швейцарії, США, Австрії.

В ГУР нагадують, що держава-агресор отримала від КНДР більше 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року.

"Разом з ракетами Пхеньян тоді направив в Росію своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України. Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах", - зазначили в ГУР.

В ГУР підкреслюють, що для отримання технологій для своїх програм озброєнь, Росія та її союзники ? КНДР та Іран ? використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема ? посилення механізмів експортного контролю.


Вікторія Рубан, Апостроф





Интересные новости
Прилетіло у відповідь? В Астраханській області "штатно" збивали безпілотникиПрилетіло у відповідь? В Астраханській області "штатно" збивали безпілотники
Число запущених у Білорусь російських дронів у жовтні побило рекорд - OSINT-проєктЧисло запущених у Білорусь російських дронів у жовтні побило рекорд - OSINT-проєкт
В окупованому Криму викрали журналістку Едіє МуслімовуВ окупованому Криму викрали журналістку Едіє Муслімову
Закриває ключові об'єкти в Севастополі: партизани виявили систему "Панцир С-1"Закриває ключові об'єкти в Севастополі: партизани виявили систему "Панцир С-1"
У Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна караУ Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна кара
Блок рекламы


Похожие новости
Закриває ключові об'єкти в Севастополі: партизани виявили систему "Панцир С-1"Закриває ключові об'єкти в Севастополі: партизани виявили систему "Панцир С-1"
В Україні провели масштабні затримання чиновників, які оформлювали "інвалідність"В Україні провели масштабні затримання чиновників, які оформлювали "інвалідність"
Північна Корея поставила Росії більше снарядів, ніж Європа Україні, - військовий експертПівнічна Корея поставила Росії більше снарядів, ніж Європа Україні, - військовий експерт
В Х вказали на цікавий нюанс ймовірного вступу КНДР у війну в УкраїніВ Х вказали на цікавий нюанс ймовірного вступу КНДР у війну в Україні
Партизани виявили маршрут доставки ракет до комплексу ППО поблизу Керченського мостуПартизани виявили маршрут доставки ракет до комплексу ППО поблизу Керченського мосту
Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгівБританія анонсувала новий пакет допомоги Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів
Єврокомісар з енергетики Кодрі Сімсон закликала союзників допомогти Україні уникнути гуманітарної катастрофи взимку
В Україні викрили агентів ФСБ-підпалювачів торгових центрів в ЄвросоюзіВ Україні викрили агентів ФСБ-підпалювачів торгових центрів в Євросоюзі
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів. Що до нього входитьСША виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів. Що до нього входить
Скільки в Україні церков УПЦ МП продовжують працювати – дослідженняСкільки в Україні церков УПЦ МП продовжують працювати – дослідження
Последние новости
Подгружаем последние новости