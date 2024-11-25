У північнокорейських ракетах KN-23/KN-24, якими б’ють по Україні, виявили іноземні компоненти

У складі північнокорейських ракет KN-23/KN-24, якими Росія б'є по Україні, виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України, посилаючись на дані порталу War&Sanctions.

Серед компонентів ракет - деталі виробництва Китаю, Японії, Великої Британії, Швейцарії, США , Австрії.

В ГУР нагадують, що держава-агресор отримала від КНДР більше 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року.

"Разом з ракетами Пхеньян тоді направив в Росію своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України. Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах", - зазначили в ГУР.