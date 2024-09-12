Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів

Велика Британія оголосила про виділення Україні щонайменше 600 млн фунтів стерлінгів (понад $780 млн) на підтримку у війні з рф. Про це повідомляється на сайті уряду Британії з нагоди візиту глави британського Міністерства закордонних справ Девіда Леммі до Києва 11 вересня.

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Як розподіляться кошти

Зазначається, що 242 млн фунтів стерлінгів будуть виділені у 2024 роках на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію.

У тому числі цьогорічне фінансування включає 100 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зокрема на підтримку українців, у громадах біля лінії фронту.

Ще 20 мільйонів фунтів стерлінгів подвоять цьогорічну допомогу на необхідні ремонтні роботи, захист електромереж та зміцнення енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 40 млн фунтів стерлінгів будуть спрямовані на стабілізацію та відновлення країни, «щоб Україна не лише перемогла у війні, але й змогла зробити перший крок до миру».

«Це фінансування включає життєво важливу допомогу Україні у протистоянні російській агресії, підтримку стабілізації нещодавно звільнених територій, а також фінансування роботи з притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні», — йдеться у повідомленні.

Кредитні гарантії

Міністр закордонних справ Великої Британії також оголосив про намір до кінця 2024 року надати кредитні гарантії на суму $484 млн для кредитування Світового банку з метою зміцнення економічної стабільності України.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку роботи шкіл та лікарень, виплату заробітної плати державним службовцям та фінансування пенсій.