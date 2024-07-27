В Україні викрили агентів ФСБ-підпалювачів торгових центрів в Євросоюзі

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів в Україні та Євросоюзі. Викрити вдалося агентурну групу, що готувала підпали у місцях масового перебування людей.

Про це інформує Служба безпеки України, інформує Апостроф.

"У результаті спецоперації у різних регіонах нашої держави нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей", – повідомляють в СБУ.

Головними цілями агентів називають торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії. Затримати організатора ворожого осередку та його спільника вдалося на Прикарпатті. Діяльність групи дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби рф.

"До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі", – йдеться у повідомленні.

Фігуранти за гроші вербували кандидатів, які повинні були вчинювати підпали цивільних об’єктів. Шукали "кандидатів", користуючись особистими зв’язками у кримінальних колах.

Для підпалювачів готували підроблені документи, щоб "відрядити" за кордон. Зокрема це водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб. Таким чином у ФСБ хотіли незаконно переправляти своїх спільників за межі України та "легалізувати" їх на території ЄС.

Після підпалу вони мали фільмувати наслідки та відправляти "звітом" представникам ФСБ. Ці матеріали потім планували використати для спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі.

Після 37 проведених обшуків у фігурантів виявили та вилучили:

  • мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності;
  • автомат АК, пістолети, зокрема Gloсk 19 з набоями та глушниками;
  • банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів.

Організатору агентурної групи ФСБ та спільнику повідомили про підозру за кількома статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Наразі слідчі дії та оперативні заходи для притягнення всіх винних до відповідальності тривають – зловмисників може очікувати довічне ув’язнення.


Любов Боровик, Апостроф





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В Україні викрили агентів ФСБ-підпалювачів торгових центрів в ЄвросоюзіВ Україні викрили агентів ФСБ-підпалювачів торгових центрів в Євросоюзі
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