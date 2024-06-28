На Закарпатті викрили схему мера-корупціонера та спільників: продавали землю за заниженою вартістю

Працівники Служби безпеки України на Закарпатті викрили схему місцевих посадовців, що продавали земельні ділянки за зниженою ціною. Підозру повідомили міському голові, голові районної ради та спільникам.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Апостроф .

Співробітники СБУ разом з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області – підозрюють у причетності до корупційних схем. Матеріали справи свідчать про те, що посадовці зловживали службовим становищем для того, щоб продавати земельні ділянки у центрі міста площею понад 3 га за заниженою вартістю.

"Організатор схеми – голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз "Партії регіонів"", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, яка була занижена на майже 9 разів. Придбати цю ділянку мало намір приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

"Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за «занижений висновок» власникам компанії-оцінювачки дали хабар", – пишуть в СБУ із заувагою, що ці схеми дозволили продати ділянку, ринкова вартість якої 84,6 млн грн, за 9,6 млн грн.

Окрім цього додається, що міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

"Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради", – йдеться у повідомленні.

Посадовцям, двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: