Посадовець РТЦК на Черкащині зі спільницею "продавали" відстрочку ухилянтам

Поліцейські на Черкащині викрили посадовця РТЦК, котрий разом зі спільницею організував схему "продажу" відстрочок від мобілізації.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції, інформує Апостроф .

Вказують, що начальник адміністративного відділення РТЦК та його підлегла пропонували військовозобов'язаним за хабар отримати відстрочку від призову:

"Оперативники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП в Черкаській області заблокували ще одну схему уникнення мобілізації, яку організував начальник адміністративного відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та його підлегла – головний спеціаліст одного з відділу".

Вони користувались своїм службовим положенням, пропонуючи чоловіка за гроші стати на військовий облік та оформити відстрочку від призову.

"Зловмисникам вже оголосили про підозру. За хабарництво посадовцю РТЦК та його підлеглій загрожує до 10 років позбавлення волі", - вказують правоохоронці.