Посадовець РТЦК на Черкащині зі спільницею "продавали" відстрочку ухилянтам

Поліцейські на Черкащині викрили посадовця РТЦК, котрий разом зі спільницею організував схему "продажу" відстрочок від мобілізації.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції, інформує Апостроф.

Вказують, що начальник адміністративного відділення РТЦК та його підлегла пропонували військовозобов'язаним за хабар отримати відстрочку від призову:

"Оперативники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП в Черкаській області заблокували ще одну схему уникнення мобілізації, яку організував начальник адміністративного відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та його підлегла – головний спеціаліст одного з відділу".

Вони користувались своїм службовим положенням, пропонуючи чоловіка за гроші стати на військовий облік та оформити відстрочку від призову.

"Зловмисникам вже оголосили про підозру. За хабарництво посадовцю РТЦК та його підлеглій загрожує до 10 років позбавлення волі", - вказують правоохоронці.


Любов Боровик, Апостроф





Интересные новости
Сирський оцінив перекидання 50 тисяч окупантів до Курської областіСирський оцінив перекидання 50 тисяч окупантів до Курської області
Посадовець РТЦК на Черкащині зі спільницею "продавали" відстрочку ухилянтамПосадовець РТЦК на Черкащині зі спільницею "продавали" відстрочку ухилянтам
Блок рекламы


Похожие новости
Путін блефує щодо ядерної зброї (поки що) — високопосадовець НАТОПутін блефує щодо ядерної зброї (поки що) — високопосадовець НАТО
У Раді зареєстрували законопроєкт про скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: кого це торкнетьсяУ Раді зареєстрували законопроєкт про скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: кого це торкнеться
15 років тюрми отримав шпигун, який полював за позиціями ППО на Черкащині – СБУ15 років тюрми отримав шпигун, який полював за позиціями ППО на Черкащині – СБУ
На Буковині судитимуть гендлярів, які продавали відстрочку від мобілізаціїНа Буковині судитимуть гендлярів, які продавали відстрочку від мобілізації
Днями Тайвань відвідає посадовець Пентагону – Financial TimesДнями Тайвань відвідає посадовець Пентагону – Financial Times
Загальна мобілізація: в Україні продовжили відстрочку від призову для однієї категорії громадянЗагальна мобілізація: в Україні продовжили відстрочку від призову для однієї категорії громадян
На Черкащині заварили вхідні двері в церкві московського патріархату: військовослужбовець ЗСУ розкрив деталіНа Черкащині заварили вхідні двері в церкві московського патріархату: військовослужбовець ЗСУ розкрив деталі
Агітував за окупантів: на Черкащині викрили чиновника, який виправдовував війнуАгітував за окупантів: на Черкащині викрили чиновника, який виправдовував війну
Мобілізація в Україні: ще одній категорії осіб можуть надати відстрочку від призовуМобілізація в Україні: ще одній категорії осіб можуть надати відстрочку від призову
Росіянку спіймали на Черкащині та винесли вердикт: що вона наробилаРосіянку спіймали на Черкащині та винесли вердикт: що вона наробила
Последние новости
Подгружаем последние новости