Днями Тайвань відвідає посадовець Пентагону – Financial Times

Посадовець Пентагону у справах Китаю Майкл Чейз відвідає Тайвань найближчими днями. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

Наразі заступник помічника міністра оборони США у справах Китаю Чейз перебуває у Монголії проводячи переговори із військовими цієї країни. Він стане першим високопоставленим представником Пентагону, який відвідає Тайвань із 2019 року.