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2023-02-17
Днями Тайвань відвідає посадовець Пентагону – Financial Times
Це буде Майкл Чейз, який курує роботу Пентагону щодо китайського напрямку, інформує
Посадовець Пентагону у справах Китаю Майкл Чейз відвідає Тайвань найближчими днями. Про це повідомляє видання
Наразі заступник помічника міністра оборони США у справах Китаю Чейз перебуває у Монголії проводячи переговори із військовими цієї країни. Він стане першим високопоставленим представником Пентагону, який відвідає Тайвань із 2019 року.
Юлія Лавришин, ZN.ua