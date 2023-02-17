Днями Тайвань відвідає посадовець Пентагону – Financial Times

Це буде Майкл Чейз, який курує роботу Пентагону щодо китайського напрямку, інформує ZN.ua.

Посадовець Пентагону у справах Китаю Майкл Чейз відвідає Тайвань найближчими днями. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

Наразі заступник помічника міністра оборони США у справах Китаю Чейз перебуває у Монголії проводячи переговори із військовими цієї країни. Він стане першим високопоставленим представником Пентагону, який відвідає Тайвань із 2019 року.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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