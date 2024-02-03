G7 запропонувала план вилучення російських активів на користь України — Financial Times

Бельгія просуває ідею залучення боргових зобов'язань під заставу російських активів.

Західні уряди розробляють плани випуску боргових зобов'язань для фінансування України, використовуючи російські активи в якості застави для погашення боргу, що змусить Москву почати платити за своє вторгнення. Бельгійський уряд вже розповсюдив ці плани серед країн "Великої сімки". Чиновники з двох країн G7 заявили, що наразі це є основним варіантом розблокування заморожених коштів для України, повідомляє Financial Times, інформує ZN.ua .

Згідно з цими планами, союзники Києва можуть випустити боргові зобов'язання для фінансування зруйнованої війною країни. Коаліція, що підтримує Україну, вимагатиме від Росії виплати боргу, а якщо вона цього не зробить, накладе арешт на заморожені російські суверенні активи, стверджують чиновники, знайомі з перебігом переговорів,

"Одна з речей, яку це зробить — відкладе питання про те, що станеться з російськими суверенними активами, навіть якщо вони будуть використані як застава", — повідомила FT особа, обізнана з ходом переговорів.

Цей план забезпечив би "трохи ліквідності для українців на основі обіцянки, яку вже дала коаліція, що Росія заплатить", — сказали чиновники, посилаючись на зобов'язання G7, прийняте минулого року в Хіросімі, про те, що "Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала".

Чиновник, який бере участь у трансатлантичних переговорах, розповів FT, що Бельгія просуває ідею залучення боргових зобов’язань під заставу активів, намагаючись виробити компромісну позицію. Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії також заявив минулого місяця, що західним країнам "потрібно попрацювати над механізмом" використання російських активів.

"Використання активів як застави для залучення боргу — це спроба знайти компроміс між різними точками зору за столом переговорів, як всередині ЄС, так і ... G7", — сказав чиновник.

Раніше ми повідомляли, що Офіс Президента України очікує отримати в 5 разів більше доходів від заморожених російських активів ніж прогнозує ЄС.