Зеленському показали, як завод в США виготовляє артилерійські снаряди для України

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій візит до Сполучених штатів Америки, завітавши на завод, що виробляє артилерійські снаряди для України.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х, інформує Апостроф.

Скрентонський армійський боєприпасний завод виготовляє складові частини артилерійських і мінометних снарядів:

"Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз – для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво".

"Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям. Саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти", - наголосив президент України.

На сайті президента зауважують, що потужності заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили.

Володимир Зеленський ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства. Крім того, під час зустрічі президент розповів про ситуацію на полі бою та наголосив на потребах України в безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки.

Одна з головних тем обговорення - важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український ОПК.

Володимир Зеленський відзначив те, що на цьому й інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво та збільшуватимуть потужності й надалі:

"Тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди й подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців. Від себе й від усіх наших людей дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали".


Любов Боровик, Апостроф





Интересные новости
Україна навела докази причетності Росії до удару по місії Червоного ХрестаУкраїна навела докази причетності Росії до удару по місії Червоного Хреста
У Сімферополі партизани знайшли логістичну базу росіянУ Сімферополі партизани знайшли логістичну базу росіян
Руйнування будуть на десятки кілометрів: нові подробиці удару по військовому складу біля ТоропцяРуйнування будуть на десятки кілометрів: нові подробиці удару по військовому складу біля Торопця
В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському країВ мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському краї
Росія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики - МЗС УкраїниРосія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики - МЗС України
Блок рекламы


Похожие новости
Росія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики - МЗС УкраїниРосія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики - МЗС України
В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському країВ мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському краї
У Москві до будівлі міноборони прийшли родичі окупантів, вимагаючи повернути їх з України додомуУ Москві до будівлі міноборони прийшли родичі окупантів, вимагаючи повернути їх з України додому
Удар по аеродрому "Маринівка" в РФ: у мережі показали супутникові знімки з руйнуваннямиУдар по аеродрому "Маринівка" в РФ: у мережі показали супутникові знімки з руйнуваннями
Скільки в росіян залишилося літаків для бомбардування України - відповідь авіаційного експертаСкільки в росіян залишилося літаків для бомбардування України - відповідь авіаційного експерта
Бої під Курськом: у мережі показали місця згорілої техніки росіянБої під Курськом: у мережі показали місця згорілої техніки росіян
Удар по складу боєприпасів в РФ - у мережі показали супутникові кадриУдар по складу боєприпасів в РФ - у мережі показали супутникові кадри
Закликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру зірці "Універу" Віталію ГогунськомуЗакликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру зірці "Універу" Віталію Гогунському
Міністри юстиції G7 обговорюють боротьбу з корупцією, яка послаблює оборону України
Зброя для України: в Європарламенті пропонують новий спосіб озброїти ЗСУЗброя для України: в Європарламенті пропонують новий спосіб озброїти ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости