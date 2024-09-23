Зеленському показали, як завод в США виготовляє артилерійські снаряди для України

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій візит до Сполучених штатів Америки, завітавши на завод, що виробляє артилерійські снаряди для України.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х, інформує Апостроф .

Скрентонський армійський боєприпасний завод виготовляє складові частини артилерійських і мінометних снарядів:

"Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз – для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво".

"Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям. Саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти", - наголосив президент України.

На сайті президента зауважують, що потужності заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили.

Володимир Зеленський ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства. Крім того, під час зустрічі президент розповів про ситуацію на полі бою та наголосив на потребах України в безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки.

Одна з головних тем обговорення - важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український ОПК.

Володимир Зеленський відзначив те, що на цьому й інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво та збільшуватимуть потужності й надалі:

"Тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди й подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців. Від себе й від усіх наших людей дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали".