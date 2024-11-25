Удари по об’єктах в російській Калузі: у РНБО пояснили значення атакованого заводу

У понеділок, 25 листопада вночі, невідомі БПЛА атакували в російській Калузі нафтобазу та військовий завод "Тайфун", який займається розробкою та виробництвом складної радіоелектронної техніки спеціального та цивільного призначення. В РНБО підкреслили важливість атаки на військовий завод в Росії.

Очільник Центру протидії дезінформації Ради Національної безпеки та оборони Андрій Коваленко пояснив важливість атаки на завод «Тайфун», який є частиною російського ВПК.

За словами Коваленка, завод займається розробкою та виробництвом радіоелектронної апаратури; виготовленням компонентів для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку; виробництвом компонентів для ракетних і авіаційних систем; обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ та виробництвом електронних модулів та спеціалізованого обладнання, необхідного для інтеграції різних військових систем.

Про атаку на об'єкти в Калузі повідомляють російські пабліки, інформує Апостроф.

Повідомляється, що внаслідок атаки на території одного з промислових підприємств спалахнула пожежа. Буцімто силами російської ППО було знищено три БПЛА, але уламки викликали спалах на об'єкті.

Варто зазначити, що нафтозавод у Калузі вже зазнавав ударів безпілотників 22 листопада. Тоді Нафтобазу «Роснефти» атакували шість БПЛА. Дрони пошкодили кілька порожніх резервуарів, але буцімто витоків палива та постраждалих не було.


Вікторія Рубан, Апостроф





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