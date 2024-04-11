Удари по генерації електроенергії необхідні Росії для майбутнього наступу – WSJ

Насамперед Росія має намір виснажити ППО та створити удар по економіці

Удари по українській енергетиці необхідні Кремлю для того, щоб створити підгрунтя для майбутнього наступу. Це необхідно не лише для руйнації цивільної інфраструктури, але і для виснаження української протиповітряної оборони, пишуть оглядачі WSJ, інформує ZN.ua .

Перед поточними ударами, що знищують теплову генерацію, російські війська ударили по гідроелектростанціям. На думку експертів видання, до початку літа ситуація з ефективністю протиповітряної оборони може стати критичною.

WSJ цитує прессекретаря Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон, яка вважає дії Росії черговою спробою зламати дух українського народу та занурити Україну в темряву.

Експерти видання вважають, що дії Росії проти України мають тепер інший характер – нову тактику і більші наслідки. Ключова відмінність – Росія цілить тепер не по розподілу, а по генерації. Ці удари точніші та концентровані.

Масштабні удари ракет і безпілотників по енергетичній системі України відбуваються на тлі скорочення постачання від західних партнерів воєнного спорядження та боєприпасів, зброї. Суттєво скористалась і фінансова підтримка. Зменшення запасів змушує Україну намагатися захищати тільки окремі локації та міста. Всього, для відбиття атак ворога необхідно хоча б, за підрахунками Президента України Володимира Зеленського не менше 25 комплексів ППО Patriot.