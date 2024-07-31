СБУ затримала російського шпигуна, який готував нові удари по Харкову

У Харкові затримали російського шпигуна, який полював на секретну документацію для підготовки нових ударів по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ .

Шпигун, громадянин РФ , який працював у місцевому банку, збирав дані про секретні сховища документації та місця базування українських сил. Для цього він використовував знайому працівницю держустанови та прихований відеореєстратор.

Затримання стало можливим завдяки ретельному спостереженню з боку контррозвідки. Під час обшуку у нього знайшли російський паспорт, відеореєстратор та мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими спецслужбами, інформує Апостроф .

Шпигунові пред'явили обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України, і його тримають під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.