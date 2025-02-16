Громадянин РФ під виглядом «відвідин дочки» поселився на Донеччині і коригував удари окупантів
Служба безпеки України затримала 56-річного громадянина Російської Федерації, який коригував удари рашистів по локаціях Сил оборони на Лиманському напрямку.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Відповідно до матеріалів справи, чоловік прибув в Україну з Москви за декілька днів до початку повномасштабної війни під виглядом відвідування доньки у селище Райгородок Краматорського району. Після 24 лютого 2022 року він проживав у цьому селищі і намагався вести непомітний спосіб життя.
"За наявними даними, влітку 2024 року агента «активувала» ФСБ і визначила завдання: провести розвідку позицій Сил оборони на східному фронті. Після цього росіянин почав поступово обходити місцевість поблизу передової, де відслідковував локації укріпрайонів та артилерії ЗСУ", - розповіли в СБУ.
Отриману інформацію він узагальнював та періодично направляв російській спецслужбі для підготовки повітряних атак на позиції українських військ, інформує
Російського агента затримано, він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення.