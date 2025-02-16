Громадянин РФ під виглядом «відвідин дочки» поселився на Донеччині і коригував удари окупантів

Служба безпеки України затримала 56-річного громадянина Російської Федерації, який коригував удари рашистів по локаціях Сил оборони на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє прес-служба СБУ .

Відповідно до матеріалів справи, чоловік прибув в Україну з Москви за декілька днів до початку повномасштабної війни під виглядом відвідування доньки у селище Райгородок Краматорського району. Після 24 лютого 2022 року він проживав у цьому селищі і намагався вести непомітний спосіб життя.

"За наявними даними, влітку 2024 року агента «активувала» ФСБ і визначила завдання: провести розвідку позицій Сил оборони на східному фронті. Після цього росіянин почав поступово обходити місцевість поблизу передової, де відслідковував локації укріпрайонів та артилерії ЗСУ", - розповіли в СБУ .

Отриману інформацію він узагальнював та періодично направляв російській спецслужбі для підготовки повітряних атак на позиції українських військ, інформує Апостроф .

Російського агента затримано, він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення.