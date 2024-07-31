У російських окупантів помітили північнокорейський ракетний комплекс Bulsae-4

Російські війська почали застосовувати в Україні вироблений у Північній Кореї самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.

Фото бойової машини, зроблене з дрона на одній із ділянок фронту, опублікували у телеграм-каналі КУП (+18).

Bulsae-4 може вражати цілі на відстані понад 10 км. На борту несе до 8 керованих ракет, які ціляться у верхню частину танка, де броня найтонша, інформує Апостроф.

Bulsae-4 має збільшену дальність огляду, потужний двигун у ракети, великі стабілізатори. Також він має можливість вражати цілі поза прямою видимістю і під час польоту ракети вибирати іншу ціль.