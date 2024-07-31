У російських окупантів помітили північнокорейський ракетний комплекс Bulsae-4

Російські війська почали застосовувати в Україні вироблений у Північній Кореї самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.

Фото бойової машини, зроблене з дрона на одній із ділянок фронту, опублікували у телеграм-каналі КУП (+18).

Bulsae-4 може вражати цілі на відстані понад 10 км. На борту несе до 8 керованих ракет, які ціляться у верхню частину танка, де броня найтонша, інформує Апостроф.

Bulsae-4 має збільшену дальність огляду, потужний двигун у ракети, великі стабілізатори. Також він має можливість вражати цілі поза прямою видимістю і під час польоту ракети вибирати іншу ціль.


Сергій Прилуцький, Апостроф





Интересные новости
Трамп і Гарріс майже зрівнялися за рівнем підтримки виборцівТрамп і Гарріс майже зрівнялися за рівнем підтримки виборців
У Кличка змусили забудовника відновити садибу Зеленських: має бути як до пошкодженняУ Кличка змусили забудовника відновити садибу Зеленських: має бути як до пошкодження
Громадянина Німеччини засудили до розстрілу в БілорусіГромадянина Німеччини засудили до розстрілу в Білорусі
Залужний зайнявся питанням покарання росіян за крадіжку зернаЗалужний зайнявся питанням покарання росіян за крадіжку зерна
В уряді жорстко висловилися щодо вимог з ЄС про "захист російської нацменшини"В уряді жорстко висловилися щодо вимог з ЄС про "захист російської нацменшини"
Блок рекламы


Похожие новости
Партизани зафіксували нарощення російських укріплень в КримуПартизани зафіксували нарощення російських укріплень в Криму
Українські воїни знищили "жирну ціль" російських окупантівУкраїнські воїни знищили "жирну ціль" російських окупантів
Посол США Брінк прокоментувала російський ракетний удар по ЧерніговуПосол США Брінк прокоментувала російський ракетний удар по Чернігову
Українські прикордонники взяли в полон трьох російських військових на одному з напрямківУкраїнські прикордонники взяли в полон трьох російських військових на одному з напрямків
Німецькі ультраправі підтримують кандидата партії, якого звинувачують в отриманні російських грошей — FTНімецькі ультраправі підтримують кандидата партії, якого звинувачують в отриманні російських грошей — FT
Австрія висилає двох російських дипломатів: Росія обуренаАвстрія висилає двох російських дипломатів: Росія обурена
Посол Маркарова закликала США «бути сміливими» та запровадити санкції проти всіх російських банківПосол Маркарова закликала США «бути сміливими» та запровадити санкції проти всіх російських банків
У легіоні "Свобода Росії" пообіцяли Бєлгороду відповідь за кожен ракетний обстріл Харкова: "Ми добре знаємо дорогу"У легіоні "Свобода Росії" пообіцяли Бєлгороду відповідь за кожен ракетний обстріл Харкова: "Ми добре знаємо дорогу"
Ракетний удар по Полтавській області: пошкоджено зерносховищеРакетний удар по Полтавській області: пошкоджено зерносховище
G7 запропонувала план вилучення російських активів на користь України — Financial TimesG7 запропонувала план вилучення російських активів на користь України — Financial Times
Последние новости
Подгружаем последние новости