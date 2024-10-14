Сирський оцінив перекидання 50 тисяч окупантів до Курської області

Російська окупаційна армія перекинула з інших напрямків до Курської області близько 50 тисяч військовослужбовців.

Про це в ефірі телемарафону заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Таким чином росіяни послабили свої угруповання на інших напрямках в Україні, зокрема на Запорізькому, Херсонському й Краматорському. Це, звичайно, полегшило нам умови ведення оборонної операції", — зазначив він.

Тим часом у DeepState повідомили, що ворог продавив лівий фланг Курського угрупування Сил Оборони України. Росіяни зараз намагаються закріпитися в районі Новоіванівки та Зеленого Шляху. Сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше.