У Києві та області на вокзалах з'явилось багато поліції: у чому причина

У Києві та Київській області правоохоронці проводять слідчі дії у справі організованої злочинної групи, яка “паразитувала” на рядових залізничниках.

Про це повідомила "Укрзалізниця", інформує Апостроф .

Проводяться обшуки та вилучення доказів, опитування та затримання.

"Просимо вибачення у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), робимо все можливе, щоб їх мінімізувати", - зазначили в "Укрзалізниці".

У поліції повідомили, що йдеться про кримінальне провадження, що розслідується за фактами зловживань посадовцями "Укрзалізниці" з міжнародними пасажирськими перевезеннями. Їх дії призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути.

Проходять слідчі дії за місцями мешкання підозрюваних та в в офісних приміщеннях УЗ.

"Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття", - зазначили у поліції.