У Києві та області на вокзалах з'явилось багато поліції: у чому причина

У Києві та Київській області правоохоронці проводять слідчі дії у справі організованої злочинної групи, яка “паразитувала” на рядових залізничниках.

Про це повідомила "Укрзалізниця", інформує Апостроф.

Проводяться обшуки та вилучення доказів, опитування та затримання.

"Просимо вибачення у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), робимо все можливе, щоб їх мінімізувати", - зазначили в "Укрзалізниці".

У поліції повідомили, що йдеться про кримінальне провадження, що розслідується за фактами зловживань посадовцями "Укрзалізниці" з міжнародними пасажирськими перевезеннями. Їх дії призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути.

Проходять слідчі дії за місцями мешкання підозрюваних та в в офісних приміщеннях УЗ.

"Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття", - зазначили у поліції.


Сергій Прилуцький, Апостроф





Интересные новости
Окупанти розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку у Криму - партизаниОкупанти розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку у Криму - партизани
У Києві та області на вокзалах з'явилось багато поліції: у чому причинаУ Києві та області на вокзалах з'явилось багато поліції: у чому причина
Повідомили підозру одразу чотирьом митрополитам, що допомагали захоплювати українські храмиПовідомили підозру одразу чотирьом митрополитам, що допомагали захоплювати українські храми
Блок рекламы


Похожие новости
Прилетіло у відповідь? В Астраханській області "штатно" збивали безпілотникиПрилетіло у відповідь? В Астраханській області "штатно" збивали безпілотники
Сирський оцінив перекидання 50 тисяч окупантів до Курської областіСирський оцінив перекидання 50 тисяч окупантів до Курської області
У Кривому Розі ворог влучив ракетою у будівлю поліціїУ Кривому Розі ворог влучив ракетою у будівлю поліції
На супутникових знімках побачили, скільки будівель складу БК знищено у Тверській областіНа супутникових знімках побачили, скільки будівель складу БК знищено у Тверській області
В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському країВ мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському краї
Нардепа від «Слуги народу» Куницького знову звинуватили в побитті людини в КиєвіНардепа від «Слуги народу» Куницького знову звинуватили в побитті людини в Києві
Українські пілоти знищили в Курській області ще один міст, через який отримували постачання російські війська
Стало відомо про майже 500 "двухсотих" внаслідок удару по колоні в Курській областіСтало відомо про майже 500 "двухсотих" внаслідок удару по колоні в Курській області
У машинах багато трупів: з'явилися відео знищеної російської військової колони у Курській областіУ машинах багато трупів: з'явилися відео знищеної російської військової колони у Курській області
У Києві троє невідомих спалили авто для евакуації пораненихУ Києві троє невідомих спалили авто для евакуації поранених
Последние новости
Подгружаем последние новости