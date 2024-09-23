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2024-09-23
На супутникових знімках побачили, скільки будівель складу БК знищено у Тверській області
Американський OSINT-дослідник опублікував нові супутникові знімки 23-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії, розташованого поблизу селища Жовтневий Тверської області.
Знімки опубліковано на сторінці MT_Anderson у мережі X.
Відповідно до викладених знімків, було знищено більше 58 будівель складів, кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, пошкоджено залізницю і знищено потяги з боєприпасами.
Вікторія Рубан, Апостроф