На супутникових знімках побачили, скільки будівель складу БК знищено у Тверській області

Американський OSINT-дослідник опублікував нові супутникові знімки 23-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії, розташованого поблизу селища Жовтневий Тверської області.

Знімки опубліковано на сторінці MT_Anderson у мережі X.

Відповідно до викладених знімків, було знищено більше 58 будівель складів, кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, пошкоджено залізницю і знищено потяги з боєприпасами.


Вікторія Рубан, Апостроф





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