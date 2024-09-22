В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському краї

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї та у селищі Жовтневий Тверської області РФ.

Знімки опублікувало "Радіо Свобода", інформує Апостроф.

На фото складів боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї за 20 та 21 вересня – до та після ударів українських військових по складу видно задимлення.

Внаслідок атаки БПЛА на 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії у селищі Жовтневий Тверської області у північній частині арсеналу повністю вигоріло більше половини місць зберігання боєприпасів, південна залишилася практично не порушена атакою.


Вікторія Рубан, Апостроф





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В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському країВ мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському краї
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