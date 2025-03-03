"Витратили на газ з РФ більше, ніж на Україну": Трамп заявив про подвійні стандарти лідерів Європи

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив натяк про подвійні стандарти лідерів Європи, оскільки підтримували Росію купівлею енергоресурсів більше, ніж Україну зброєю, інформує Апостроф .

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Так, за його словами, європейські країни продовжували підтримувати економіку Росію під час війни в Україні.

"Європа витратила набагато більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України", - написав Трамп, не навівши цифр.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Україні країни ЄС відмовилися від російського газу до 2027 року. Більшість із них перейшли на альтернативні джерела та шляхи постачань газу. Проте під час війни були винятки у вигляді Угорщини, Словаччини та Австрії. На початку 2025 року Україна відмовилась від транзиту російського газу в ЄС.