"Витратили на газ з РФ більше, ніж на Україну": Трамп заявив про подвійні стандарти лідерів Європи
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив натяк про подвійні стандарти лідерів Європи, оскільки підтримували Росію купівлею енергоресурсів більше, ніж Україну зброєю, інформує
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Так, за його словами, європейські країни продовжували підтримувати економіку Росію під час війни в Україні.
"Європа витратила набагато більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України", - написав Трамп, не навівши цифр.
Як відомо, після початку повномасштабної війни в Україні країни ЄС відмовилися від російського газу до 2027 року. Більшість із них перейшли на альтернативні джерела та шляхи постачань газу. Проте під час війни були винятки у вигляді Угорщини, Словаччини та Австрії. На початку 2025 року Україна відмовилась від транзиту російського газу в ЄС.