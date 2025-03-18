Міністр закордонних справ Угорщини виступив проти фінансування постачання зброї в Україну

Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу готує для України пакет фінансової підтримки на суму 20 мільярдів євро. Однак Угорщина виступає проти такого рішення.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Апостроф .

За його словами, хоча в Брюсселі досі панує провоєнна позиція, але Угорщина не збирається дозволяти фінансування поставки зброї в Україну.

"Ми не дамо їм втягнути нас у це, ми не дозволимо фінансувати постачання зброї в Україну за гроші угорських платників податків. Натомість ми підтримуємо мирні переговори. Завдяки президенту (США Дональду) Трампу надія на мир ніколи не була такою близькою за останні три роки, як зараз", – наголосив Сійярто.

Тим часом журналісти "Радіо Свобода" дізналися, що новий пакет військової допомоги для "негайних постачань" Україні від ЄС може бути на суму від 20 до 40 мільярдів євро. До того ж у ньому передбачена також можливість спільного виробництва та партнерства з українською оборонною промисловістю.

Остаточна сума досі не узгоджена, оскільки "деякі держави-члени ще не мають сформованого уряду". Проте в ЄС заявляють про прихильність до своєї позиції, яка передбачає необхідність підтримувати Україну "стільки, скільки це потрібно", і про те, що Київ не слід підштовхувати до невигідних для нього угод.