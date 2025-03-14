США офіційно згортають 83% програм агентства USAID — держсекретар Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Про це він повідомив у соцмережі Х.

США офіційно згортають 83% програм агентства USAID — держсекретар Рубіо
Фото: getty images

За його словами, на 5200 контрактів, які наразі скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів. І це, додав Рубіо, не сприяло інтересам США.

«Після консультацій з Конгресом ми маємо намір, щоб решта 18% програм (близько 1000), які ми зберігаємо, тепер більш ефективно управлялися Державним департаментом», — зазначив держсекретар.

Він подякував Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, та іншим працівникам, які довго працювали, «щоб досягти цієї історичної реформи, яка давно назріла».





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США офіційно згортають 83% програм агентства USAID — держсекретар РубіоСША офіційно згортають 83% програм агентства USAID — держсекретар Рубіо
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