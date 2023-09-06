Держсекретар США вшанував пам'ять полеглих військових на Берковецькому кладовищі

Кулеба назвав це знаком поваги до всіх українських воїнів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні прибув до столиці України, вшанував пам'ять полеглих українських героїв на Берковецькому кладовищі, інформує ZN.ua .

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