Держсекретар США вшанував пам'ять полеглих військових на Берковецькому кладовищі

Кулеба назвав це знаком поваги до всіх українських воїнів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні прибув до столиці України, вшанував пам'ять полеглих українських героїв на Берковецькому кладовищі, інформує ZN.ua.

Держсекретар США вшанував пам'ять полеглих військових на Берковецькому кладовищі
© Дмитро Кулеба/Twitter

"Я вітав Ентоні Блінкена в Україні. Держсекретар став першим колегою, який розпочав свій день у Києві із вшанування пам'яті наших полеглих героїв на Берковецькому кладовищі. Це знак поваги до всіх українських воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу і право на життя", - зазначив Кулеба в Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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