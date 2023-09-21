Під Севастополем захисники уразили військових РФ і дорогу техніку – ЗМІ

Атака була спільною спецоперацією трьох формувань.

Українські війська вранці середи, 20 вересня, завдали удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії неподалік тимчасово окупованого міста Севастополь, застосувавши ракети. Результатом атаки стало ураження ворожих солдатів і вартісних військових засобів РФ , пише hromadske з посиланням на джерела в СБУ , інформує ZN.ua .

© Крымский ветер/Telegram

Як зазначається, удар був спільною спеціальною операцією Служби безпеки України, Повітряних сил і Військово-морських сил ЗСУ.

За інформацією співрозмовників видання, уражену базу російські генерали визначили запасним командним пунктом, щоб їх не дістали в основному місці дислокації. Однак, СБУ вдалося верифікувати, що там перебувають командири Чорноморського флоту. Після цього об’єкт потрапив під удар Сил оборони.

Джерела розповіли, що результатом стало ураження особового складу військ агресора та дорогих військових систем, які були на базі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов казав, що в Криму триває планова робота Сил оборони України, мета якої – руйнування логістичного хабу окупантів на півострові.