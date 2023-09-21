Під Севастополем захисники уразили військових РФ і дорогу техніку – ЗМІ

Атака була спільною спецоперацією трьох формувань.

Українські війська вранці середи, 20 вересня, завдали удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії неподалік тимчасово окупованого міста Севастополь, застосувавши ракети. Результатом атаки стало ураження ворожих солдатів і вартісних військових засобів РФ, пише hromadske з посиланням на джерела в СБУ, інформує ZN.ua.

Під Севастополем захисники уразили військових РФ і дорогу техніку – ЗМІ
© Крымский ветер/Telegram

Як зазначається, удар був спільною спеціальною операцією Служби безпеки України, Повітряних сил і Військово-морських сил ЗСУ.

За інформацією співрозмовників видання, уражену базу російські генерали визначили запасним командним пунктом, щоб їх не дістали в основному місці дислокації. Однак, СБУ вдалося верифікувати, що там перебувають командири Чорноморського флоту. Після цього об’єкт потрапив під удар Сил оборони.

Джерела розповіли, що результатом стало ураження особового складу військ агресора та дорогих військових систем, які були на базі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов казав, що в Криму триває планова робота Сил оборони України, мета якої – руйнування логістичного хабу окупантів на півострові.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Загроза з Білорусі: Наєв оцінив ризики під час нових військових навчань у республіціЗагроза з Білорусі: Наєв оцінив ризики під час нових військових навчань у республіці
Екоактивістку Тунберг знову чекає суд після блокування шведського нафтового портуЕкоактивістку Тунберг знову чекає суд після блокування шведського нафтового порту
Ходжес назвав підхід ЗСУ до деокупації Криму "витонченим"Ходжес назвав підхід ЗСУ до деокупації Криму "витонченим"
Бербок прокоментувала ситуацію в Нагірному Карабасі: "Обіцянка Баку утриматися від воєнних дій була порушена"Бербок прокоментувала ситуацію в Нагірному Карабасі: "Обіцянка Баку утриматися від воєнних дій була порушена"
Лондон: Втрата кораблів — не єдина проблема РФ. Сухі доки у Севастополі також не працюютьЛондон: Втрата кораблів — не єдина проблема РФ. Сухі доки у Севастополі також не працюють
Блок рекламы


Похожие новости
Науседа: Росія готується до ще більш масштабних військових дій, а не до мируНауседа: Росія готується до ще більш масштабних військових дій, а не до миру
Загроза з Білорусі: Наєв оцінив ризики під час нових військових навчань у республіціЗагроза з Білорусі: Наєв оцінив ризики під час нових військових навчань у республіці
Українські дрони за ніч уразили техніки РФ під Бахмутом на мільйони доларівУкраїнські дрони за ніч уразили техніки РФ під Бахмутом на мільйони доларів
Білорусь продовжила навчання для російських військових до 17 вересняБілорусь продовжила навчання для російських військових до 17 вересня
Держсекретар США вшанував пам'ять полеглих військових на Берковецькому кладовищіДержсекретар США вшанував пам'ять полеглих військових на Берковецькому кладовищі
Росіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – ГенштабРосіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – Генштаб
РФ повернула тіла 12 українських військових, які вважалися військовополоненимиРФ повернула тіла 12 українських військових, які вважалися військовополоненими
Замкомандира військової частини на Одещині змушував військових будувати його будинокЗамкомандира військової частини на Одещині змушував військових будувати його будинок
Українські захисники ліквідували вранці другий російський гелікоптерУкраїнські захисники ліквідували вранці другий російський гелікоптер
На півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — КузьмінНа півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — Кузьмін
Последние новости
Подгружаем последние новости