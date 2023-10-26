Директор Інституту демографії: Сподіваємося, що зможемо повернути в Україну половину військових мігрантів

"Більше – навряд чи".

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова під час виступу на форумі Human capital UA заявила, що розраховує на повернення близько половини громадян, які вимушено залишили територію країни через війну, інформує ZN.ua .

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"Частина військових мігрантів повернеться. Сподіваюся, що зможемо повернути половину. Більше – навряд чи", – зазначила Лібанова

За її словами, діаспора – це не тільки ті, хто виїхав кілька поколінь тому, це, зокрема, і громадяни, які виїхали два роки тому через війну.

"Вони можуть забезпечити нам не тільки інвестиції, не тільки в цьому їх цінність. Головне, щоб вони формували позитивний імідж України та українців за кордоном", – додала вона.

Нагадаємо, посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол заявив, що час вже подумати про повернення в нашу країну тих 100 тисяч біженців, які зараз знаходяться в Нідерландах. Під час виступу на Human Capital Forum 2023 "Українці. Економіка. Майбутнє", він пояснив свій заклик необхідністю збільшити ресурс для відбудови держави.