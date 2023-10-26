Директор Інституту демографії: Сподіваємося, що зможемо повернути в Україну половину військових мігрантів
"Більше – навряд чи".
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова під час виступу на форумі Human capital UA
"Частина військових мігрантів повернеться. Сподіваюся, що зможемо повернути половину. Більше – навряд чи", – зазначила Лібанова
За її словами, діаспора – це не тільки ті, хто виїхав кілька поколінь тому, це, зокрема, і громадяни, які виїхали два роки тому через війну.
"Вони можуть забезпечити нам не тільки інвестиції, не тільки в цьому їх цінність. Головне, щоб вони формували позитивний імідж України та українців за кордоном", – додала вона.
Нагадаємо, посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол заявив, що час вже подумати про повернення в нашу країну тих 100 тисяч біженців, які зараз знаходяться в Нідерландах. Під час виступу на Human Capital Forum 2023 "Українці. Економіка. Майбутнє", він пояснив свій заклик необхідністю збільшити ресурс для відбудови держави.