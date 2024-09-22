У Москві до будівлі міноборони прийшли родичі окупантів, вимагаючи повернути їх з України додому

Родичі та близькі російських окупантів, які воюють в Україні, влаштували акцію протесту у Москві біля будівлі Міноборони РФ.

Фото і відео акції публікують у соцмережах, інформує Апостроф.

Акція приурочена до того факту, що рівно два роки тому влада РФ оголосила часткову мобілізацію і росіян масово почали відправляти воювати в Україну. Родички окупантів вимагають відпустити їх додому.

Зазначається, що учасниць акції переслідують провокаторки: жінок ображають та доводять до сліз. Молоді дівчата пропонували дружинам окупантів "приєднатися до контракту", щоб бути зі своїми чоловіками.

Акцію було анонсовано заздалегідь, після чого силовики почали залякувати жінок, приходити до них та вручати попередження. Одна з жінок, Лідія, мати мобілізованого, розповіла, що зіткнулася з перешкодами вже в новосибірському аеропорту, де у неї намагалися відібрати паспорт, а представник карного розшуку вимагав підписати папір, що він не виходитиме на несанкціоновану акцію. В аеропорту в Москві жінку вдруге змушували підписати той самий документ, але вона знову відмовилася.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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