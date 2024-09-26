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2024-09-26
Правляча партія Грузії використала на передвиборчих плакатах фото зруйнованих міст України
Правляча партія «Грузинська мрія» використала для своєї передвиборчої кампанії зображення знищених росіянами українських міст, інформує
Про це пише NGnewsgeorgia.
У серії плакатів та відеоролику, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, виборцям пропонують «вибрати світ» і сказати «ні війні».
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала однією з перших.
«Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ», — написала вона на своїй сторінці.
Вікторія Рубан, Апостроф