Правляча партія Грузії використала на передвиборчих плакатах фото зруйнованих міст України

Правляча партія «Грузинська мрія» використала для своєї передвиборчої кампанії зображення знищених росіянами українських міст, інформує Апостроф.

Про це пише NGnewsgeorgia.

У серії плакатів та відеоролику, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, виборцям пропонують «вибрати світ» і сказати «ні війні».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала однією з перших.

«Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ», — написала вона на своїй сторінці.


Вікторія Рубан, Апостроф





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