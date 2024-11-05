Колишній нардеп Онищенко похвалився своїм фото з Трампом

Колишній народний депутат Олександр Онищенко згадав та вирішив похвалитися своїм фото з колишнім президентом та кандидатом в президентських перегонах США Дональдом Трампом.

Відповідне фото він опублікував в історіях на персональній сторінці в Instagram, інформує Апостроф.

В контексті цього варто нагадати, що колишній український політик-нардеп ВР України VII від Партії регіонів і VIII скликань від партії та фракції «Воля народу» Олександр Онищенко звинувачується у державній зраді, організації злочинного угрупування і корупції.

5 квітня 2024 року судді Вищого антикорупційного суду призначили Онищенку 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (заочно). Його визнали винним в організації «газової схеми» — однієї з наймасштабніших корупційних схем в історії України, внаслідок якої компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 мільйонів гривень збитків.

З України Онищенко виїхав у липні 2016 року і був оголошений у національний розшук в серпні того ж року. 29 липня Олександр Онищенко заявив про своє перебування в Лондоні та повідомив, що звернувся до влади Великої Британії із проханням надати йому політичний притулок.

29 листопада 2019 року Онищенка заарештували в німецькому Аахені за запитом НАБУ. 11 лютого 2020 року стало відомо, що Онищенко просив політичного притулку в Німеччині. А вже 27 травня 2020 року Вищий земельний суд Ольденбурга відмовився екстрадувати Онищенка до України - німецький суд не був впевнений, що кримінальне переслідування Онищенка не є політичним.

У січні 2021 року США запровадили проти Онищенка персональні санкції за втручання в американські вибори. Тоді у санкційному списку опинилися позафракційний народний депутат Андрій Деркач, нардеп від фракції партії "Слуга народу" Олександр Дубінський та експрокурор Костянтин Кулик.

Крім того, у 2022 році він отримав македонське громадянство, що викликало обурення серед македонських політиків.


Любов Боровик, Апостроф





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