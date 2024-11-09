Безугла просить СБУ перевірити колишню нардепку Савченко, яка воює у лавах ЗСУ

Народна депутатка Мар'яна Безугла просить СБУ перевірити діяльність колишньої народної депутатки Надії Савченко, яка зараз командує стрілецькою ротою.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"У мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив "ефект доміно" прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ.

Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко, — це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами. Прошу СБУ звернути увагу та детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ", - написала Безугла.

Раніше журналіст Володимир Бойко повідомив у Facebook, що Савченко мобілізувалась у перші дні повномасштабного вторгнення і командує ротою в 112-й бригаді територіальної оборони.

"В одному батальйоні з нею служить її сестра Віра – вона сапер. Військова частина Наді останній рік виконувала завдання в самісінькому пеклі, навесні вона потрапила в госпіталь – засипало в бліндажі після "прильоту" міни, внаслідок чого Надя була серйозно травмована. Зараз її батальйон вивели з зони бойових дій на відновлення боєздатності", - написав Бойко.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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