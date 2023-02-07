Колишню пресофіцерку ДПСУ Плантовську, яка хизувалася фото з Парижа, звільнили зі служби

Раніше її перевели на посаду, не пов'язану з комунікаціями, інформує ZN.ua.

Колишню пресофіцерку ДПСУ Плантовську, яка хизувалася фото з Парижа, звільнили зі служби
© скриншот УП

Колишню пресофіцерку Південного регіонального управління Іванну Плантовську, яка на початку року хизувалася своїми епатажними світлинами з прогулянки в Парижі, звільнили з військової служби в Державній прикордонній службі України. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "УП".

Він розповів, що після скандалу, який виник на тлі публікацій експрикордонниці, її перевели з Одеси до Житомирського прикордонного загону для подальшого проходження служби. Там вона обійняла посаду, не пов’язану з комунікаційним напрямком.

Однак наприкінці січня Плантовська втратила і нове місце. "На цей час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок і військову службу", – розповів Демченко.

"Укотре зазначу, у час повномасштабної війни тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках, тому я дуже сподіваюсь, що наших хлопців та дівчат перестануть і не будуть порівнювати з діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизуються цим", – додав прессекретар ДПСУ.


Максим Царук, ZN.ua





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