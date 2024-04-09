У лютому ексочільницю Медичних сил Остащенко звільнили зі служби — ЗМІ
Причина — стан здоров'я військової.
Колишню очільницю Медичних сил ЗСУ генерал-майора Тетяну Остащенко звільнили з військової служби за рішенням військово-лікарської комісії у зв'язку зі станом здоров'я,
Звільнення відбулося ще 10 лютого, тобто через два місяці після звільнення Остащенко з Медичних сил.
"Підставою ... стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку", — сказано у документів, який публікує ЗМІ.
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи звільнення командувачки Медичних сил Тетяни Остащенко, заявив, що "причини такого кроку очевидні для всіх, хто б'ється в лавах ЗСУ". Він додав, що слід нарешті