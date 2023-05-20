Загальна мобілізація: чи можуть засуджені звільнитися з-під варти для служби в ЗСУ

У деяких є така можливість.

В Україні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію через повномасштабне вторгнення РФ . Заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Ольга Чорна пояснила , чи можуть особи, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, звільнитися для служби в армії, інформує ZN.ua .

© 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка/facebook

Вона пояснила, що відповідно до статті 616 Кримінального процесуального кодексу України особи, що підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення та стосовно яких обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, отримали можливість звернутися до прокурора із заявою про скасування такого запобіжного заходу для подальшого призову на військову службу під час мобілізації.

Такого права не мають особи, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених низкою статей, це, зокрема, умисне вбивство, зґвалтування, незаконне позбавлення волі або викрадення людини тощо.

Прокурор розглядає клопотання, оцінює відповідні ризики та може звернутися з клопотанням про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до слідчого судді. Відтак слідчий суддя або суд невідкладно розглядає клопотання прокурора і виносить рішення щодо запобіжного заходу.

Підозрюваний, обвинувачений, стосовно якого скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, має невідкладно, але не пізніше 48 годин з моменту оголошення ухвали про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з’явитися до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації.

У разі нез’явлення такої особи у зазначений в абзаці вище строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, а також у разі отримання такою особою відмови територіального центру комплектування та соціальної підтримки у проходженні військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період територіальний центр комплектування та соціальної підтримки невідкладно, але не пізніше 24 годин, інформує про такі обставини прокурора.

Прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин, подає клопотання про обрання стосовно особи, зазначеної у цій частині, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією Мін’юсту, для більш безпечного проходження блок-постів звільненими засудженими за рішенням департаменту до довідки про звільнення додається контактний телефон установи для підтвердження такої інформації, якщо виникне потреба.

Крім того, окремі громадські організації надають допомогу звільненим особам щодо супроводу, переїзду, забезпечення тимчасового притулку особам, які не мають можливості дістатися додому або не мають власного дому, тощо.