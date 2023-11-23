Снайдер про русифікацію окупованих територій: росіяни не можуть показати себе через щось творче, тому нічого позитивного не виходить

Історика вражає те, що багато усього у сучасній Росії засновано на запереченні та порожнечі.

Історик Тімоті Снайдер вважає, що метою русифікації українців на т.о. територіях є знищення усього, що є синонімом до слова "антиросійське". Втім, росіяни не можуть виразитися через щось творче, через що не пропонують нічого позитивного, розповів він під час інтерв’ю Крістофу Бендасу.

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Русифікація, за його словами, вказує на те, що існує російська ідентичність, яку можна нав’язати будь-кому, хто не є росіянином, інформує ZN.ua .

"При погляді на сучасну політичну систему Росії вражає те, як багато в ній засноване на запереченні чогось і на порожнечі.Таке враження, що вона існує завдяки відсутності журналістики, соціальної мобільності, заперечення правди. Тому мені важко сприймати "русифікацію" як спробу запропонувати чи впровадити якийсь позитив", – сказав історик, додаючи, що це стосується в тому числі й зовнішньої політики Кремля.

Такі заперечення, продовжив професор, не створюють позитивну "російську ідентичність".

Снайдер нагадує, що РФ напала на Україну, позаяк вважала, що та стала "анти-Росією". Кремль заперечує існування нашої держави загалом і стверджує, що через це "вторгнення не завдає Україні жодної шкоди".

"Але ж це теж не відповідає на запитання, що таке Росія. Начебто росіяни намагаються визначити себе через уявлення, що України не існує", – сказав Снайдер.