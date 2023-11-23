Снайдер про русифікацію окупованих територій: росіяни не можуть показати себе через щось творче, тому нічого позитивного не виходить
Історика вражає те, що багато усього у сучасній Росії засновано на запереченні та порожнечі.
Історик Тімоті Снайдер вважає, що метою русифікації українців на т.о. територіях є знищення усього, що є синонімом до слова "антиросійське". Втім, росіяни не можуть виразитися через щось творче, через що не пропонують нічого позитивного, розповів він
Русифікація, за його словами, вказує на те, що існує російська ідентичність, яку можна нав’язати будь-кому, хто не є росіянином, інформує
"При погляді на сучасну політичну систему Росії вражає те, як багато в ній засноване на запереченні чогось і на порожнечі.Таке враження, що вона існує завдяки відсутності журналістики, соціальної мобільності, заперечення правди. Тому мені важко сприймати "русифікацію" як спробу запропонувати чи впровадити якийсь позитив", – сказав історик, додаючи, що це стосується в тому числі й зовнішньої політики Кремля.
Такі заперечення, продовжив професор, не створюють позитивну "російську ідентичність".
Снайдер нагадує, що РФ напала на Україну, позаяк вважала, що та стала "анти-Росією". Кремль заперечує існування нашої держави загалом і стверджує, що через це "вторгнення не завдає Україні жодної шкоди".
"Але ж це теж не відповідає на запитання, що таке Росія. Начебто росіяни намагаються визначити себе через уявлення, що України не існує", – сказав Снайдер.