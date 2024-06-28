Третя війна, яку розгорнуть росіяни, буде у Кореї, - Михайло Шейтельман

Політтехнолог Михайло Шейтельман попередив, що допомога росіян Північній Кореї – це майбутня Третя світова, тому чекаємо на відповідь від Південної Кореї.

Про це він розповів у своєму блозі .

За словами експерта, Північна Корея стає фактором нашої війни. Мало того, додає він, саме Корейський півострів раптом стає знову тим місцем, звідки може вибухнути повномасштабна Третя світова.

«Хтось нас попереджав, про це хтось робив такий прогноз, на мою думку, у лютому… Шейтельман. Звісно, ??Шейтельман казав, що Третя війна, яку розгорнуть росіяни, буде у Кореї. Першу вони розпочали в Україні, другу, коли під виглядом «Хамас» напали на Ізраїль, викрали людей, а третю вони розпочнуть у Кореї», - стверджує Михайло Шейтельман.

Проте, констатує він, Південна Корея відповіла на ескалацію, на договір між путіним та Кім Чен Ином. Зокрема, розповідає експерт, радник президента Південної Кореї з питань нацбезпеки Чан Хо Джин заявив, що вони планують переглянути питання щодо надання Україні зброї, тобто це натяк щодо безпосередньої летальної допомоги Україні.

«Південна Корея – найбільший виробник зброї НАТОвського зразка поза НАТО, тому це найпотужніша індустріальна держава, вона ллє сталь у величезних кількостях і робить з неї важкі озброєння. Плюс високі технології», - наголошує Михайло Шейтельман.