КНДР вчергове запустила кулі зі сміттям у бік Південної Кореї

Північна Корея знову запустила повітряні кулі, які, імовірно, перевозять сміття, в бік Південної Кореї.

Про це повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів.

Повітряні кулі, ймовірно, рухалися до північної частини провінції Кьонгі, яка оточує Сеул, інформує Апостроф.

Військові радять громадськості не торкатися повітряних куль, що впали, і повідомляти про це військовим або поліції.

За попередніми оцінками, з кінця травня Північна Корея запустила понад 2000 повітряних кульок зі сміттям у боротьбі з антипхеньянськими листівками, які розсилають північнокорейські перебіжчики та активісти з Півдня.

Нещодавно впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина попередила, що Південна Корея зіткнеться з «жахливими та дорогими» наслідками, якщо дозволить північнокорейським перебіжчикам продовжувати надсилати на Північ листівки проти Пхеньяна.

Нагадаємо, у червні в Північній Кореї заявили, що тимчасово припинять відправку повітряних куль, наповнених сміттям, до Південної Кореї, але готові відновити, якщо Сеул відправлятиме листівки на північ.


Вікторія Рубан, Апостроф





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КНДР вчергове запустила кулі зі сміттям у бік Південної КореїКНДР вчергове запустила кулі зі сміттям у бік Південної Кореї
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