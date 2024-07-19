КНДР вчергове запустила кулі зі сміттям у бік Південної Кореї

Північна Корея знову запустила повітряні кулі, які, імовірно, перевозять сміття, в бік Південної Кореї.

Про це повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів.

Повітряні кулі, ймовірно, рухалися до північної частини провінції Кьонгі, яка оточує Сеул, інформує Апостроф .

Військові радять громадськості не торкатися повітряних куль, що впали, і повідомляти про це військовим або поліції.

За попередніми оцінками, з кінця травня Північна Корея запустила понад 2000 повітряних кульок зі сміттям у боротьбі з антипхеньянськими листівками, які розсилають північнокорейські перебіжчики та активісти з Півдня.

Нещодавно впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина попередила, що Південна Корея зіткнеться з «жахливими та дорогими» наслідками, якщо дозволить північнокорейським перебіжчикам продовжувати надсилати на Північ листівки проти Пхеньяна.

Нагадаємо, у червні в Північній Кореї заявили, що тимчасово припинять відправку повітряних куль, наповнених сміттям, до Південної Кореї, але готові відновити, якщо Сеул відправлятиме листівки на північ.