Путін вчергове виступив із антисемітською заявою про Зеленського: реакція МЗС

Дипломати закликали світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента.

Президент Російської Федерації Владімір Путін зробив чергову заяву, в якій у образливій формі згадав про етнічну приналежність президента України Володимира Зеленського, інформує ZN.ua .

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В інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ він заявив, що «західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея, щоб прикрити антилюдську сутність українців».

«Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні», — сказав він.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на цю заяву.

Речник МЗО Олег Ніколенко наголосив на тому, що подібні заяви Путіна є антисемітськими, додавши, що у сучасному світі не має бути місця для ненависті за етнічною ознакою.

«Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт», — прокоментував він.

Ніколенко також закликав світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін 16 червня, під час виступу на Петербурзькому економічному форумі, назвав Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу". Саме так, за його словам, українського президента називають неназвані "друзі дитинства" Путіна.