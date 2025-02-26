Зеленського закликали відправити Трампу президентський борт з яйцями

Президента Володимира Зеленського закликали відправити лідеру США Дональду Трампу президентський борт з яйцями.

Про це повідомив редактор Денис Іванеско у соцмережі Facebook, інформує Апостроф .

Він зазначив, що в цій країні складна ситуація з цінами на яйця.

"Розтратив Зеленський "кварталівську" хватку на Банковій. Міг би відправити склад чи президентський борт яєць до Америки як гуманітарну допомогу у відповідь. Бо у них яйця вже по 17 грн за штуку. Прям як Резніков продавав армії. Це утричі дорожче, ніж в Україні. Найдорожчі яйця у світі. Тоді заги новин були б чудові: "Зеленський запропонував Трампу свої яйця". А то зараз пишуть, що Трамп має проблеми з яйцями", - повідомив він.

За його словами, сусіди могли б допомогти США з яйцями, однак заважає мито у 25%.