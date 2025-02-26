Зеленського закликали відправити Трампу президентський борт з яйцями

Президента Володимира Зеленського закликали відправити лідеру США Дональду Трампу президентський борт з яйцями.

Про це повідомив редактор Денис Іванеско у соцмережі Facebook, інформує Апостроф.

Він зазначив, що в цій країні складна ситуація з цінами на яйця.

"Розтратив Зеленський "кварталівську" хватку на Банковій. Міг би відправити склад чи президентський борт яєць до Америки як гуманітарну допомогу у відповідь. Бо у них яйця вже по 17 грн за штуку. Прям як Резніков продавав армії. Це утричі дорожче, ніж в Україні. Найдорожчі яйця у світі. Тоді заги новин були б чудові: "Зеленський запропонував Трампу свої яйця". А то зараз пишуть, що Трамп має проблеми з яйцями", - повідомив він.

За його словами, сусіди могли б допомогти США з яйцями, однак заважає мито у 25%.

Нагадаємо, раніше лідер США Дональд Трамп заявив про загрозу подальшого посилення санкційного тиску проти РФ за умов, якщо в Москві не підуть на переговори щодо закінчення війни в Україні.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
"Ці угоди не денонсовані досі": у Раді вказали на кричущі факти щодо Азовського та Чорного морів"Ці угоди не денонсовані досі": у Раді вказали на кричущі факти щодо Азовського та Чорного морів
Як відреагували медіа США на заяви Трампа про Україну та Росію — для українців є позитивний моментЯк відреагували медіа США на заяви Трампа про Україну та Росію — для українців є позитивний момент
ЄС погодив новий пакет санкцій проти рф — ЗМІЄС погодив новий пакет санкцій проти рф — ЗМІ
Улюблена газета Трампа показала йому справжнього диктатораУлюблена газета Трампа показала йому справжнього диктатора
Зеленського закликали відправити Трампу президентський борт з яйцямиЗеленського закликали відправити Трампу президентський борт з яйцями
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський представив план перемоги ТрампуЗеленський представив план перемоги Трампу
У Білому домі допустили зустріч Байдена і Зеленського: перші деталіУ Білому домі допустили зустріч Байдена і Зеленського: перші деталі
Суд відмовив Трампу у призупиненні рішення про штраф на суму $464 млнСуд відмовив Трампу у призупиненні рішення про штраф на суму $464 млн
П’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FTП’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FT
У ЄС закликали Тейлор Свіфт допомогти залучити молодь до участі у виборах до ЄвропарламентуУ ЄС закликали Тейлор Свіфт допомогти залучити молодь до участі у виборах до Європарламенту
Конгрес США планує відправити до Китаю дві делегаціїКонгрес США планує відправити до Китаю дві делегації
Глава МЗС Кулеба назвав єдине питання, у якому не зміг виконати доручення ЗеленськогоГлава МЗС Кулеба назвав єдине питання, у якому не зміг виконати доручення Зеленського
Путін вчергове виступив із антисемітською заявою про Зеленського: реакція МЗСПутін вчергове виступив із антисемітською заявою про Зеленського: реакція МЗС
Данілов спробував пояснити, що означають слова Зеленського «політично дотиснути демілітаризацію Росії» у КримуДанілов спробував пояснити, що означають слова Зеленського «політично дотиснути демілітаризацію Росії» у Криму
Данілов порівняв твердість Заходу у боротьбі з автократіями із яйцями пашотДанілов порівняв твердість Заходу у боротьбі з автократіями із яйцями пашот
Последние новости
Подгружаем последние новости