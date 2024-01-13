У ЄС закликали Тейлор Свіфт допомогти залучити молодь до участі у виборах до Європарламенту

Вибори відбудуться з 6 по 9 червня.

Євросоюз закликав американську співачку Тейлор Свіфт допомогти мобілізувати молодь для участі у виборах до Європарламенту, які відбудуться з 6 по 9 червня цього року, повідомляє Politico, інформує ZN.ua .

У ЄС закликають Тейлор Свіфт допомогти мобілізувати молодь для участі у виборах © EPA-EFE/ALLISON DINNER

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що знає, яким чином підвищити явку молоді на виборах. «Ніхто не може мобілізувати молодь краще за молодих людей. Саме молоді люди можуть мобілізувати молодих людей для участі більшою мірою, ніж члени комісії», — заявив він.

І найкраще з цим завданням може впоратися людина року за версією журналу Time.

«Я дуже сподіваюся, що хтось із її медіа-команди стежить за цією пресконференцією і передасть їй наше прохання», — сказала Схінас.

При цьому згуртування молодих виборців не буде чимось новим для Свіфт. Минулого року вона закликала 272 мільйони своїх підписників у Instagram зареєструватися для голосування. Всього за кілька годин сайт Vote.org про більш ніж 35 тисяч реєстрацій, що на 23% більше, ніж минулого року.

Більше того, Свіфт прибуде до Європи зі своїм світовим туром незадовго до виборів до Європарламенту. Так, вона виступить у Парижі 9 травня – у День Європи.