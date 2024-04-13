Уся Європа має активніше думати про те, як допомогти сусіднім з Україною державам – Туск

Він наголосив, що ці країни "знаходяться на лінії фронту".

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до Європейського союзу із закликом активніше допомагати сусіднім з Україною країнам. Про це повідомляє 20 minutes, інформує ZN.ua .

"Польща з перших днів війни давала Україні все, що могла, і навіть більше. Сьогодні ми повинні будувати власну безпеку", – зазначив Туск.

За його словами, ЄС повинен загалом, а не тільки Польща, максимально допомагати Україні.

"Європа також повинна активніше думати про те, як допомогти таким країнам, як Польща та Естонія, які опинилися на передовій", – наголосив глава польського уряду.

"Якщо ми єдина Європа, це означає, що війна вже біля нашого порога. Саме тому ми будемо вишукувати всі можливі засоби для підтримки України та країн, найбільш вразливих до наслідків цієї війни", – додав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда, який взяв участь у 9-му саміті "Ініціативи трьох морів" у четвер у Вільнюсі, під час пресконференції заявив, що окрім підтримки України, країни регіону мають посилювати власний потенціал стримування. Він також додав, що під час двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв йому передати ракети для ППО радянського зразку.