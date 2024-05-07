Зброя для України: в Європарламенті пропонують новий спосіб озброїти ЗСУ

Євросоюзу слід задуматися про накопичення фінансів для закупівлі озброєнь для України на світовому ринку, а точніше – у третіх країнах.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Литви (EPP), колишній прем'єр-міністр Литовської Республіки Андрюс Кубілюс, інформує Апостроф.

"Для українців немає різниці, де виробляється зброя — у США, в ЄС чи десь ще. У нас мають бути гроші, щоб купити це (озброєння)… Я можу зрозуміти деяких політиків у Європі, які вважають, що нам потрібно використовувати гроші, виділені на військову підтримку України, для розвитку нашої (європейської) військової промисловості. У довгостроковій перспективі це нормально, але коли на цю мить на передовій не вистачає артилерії та боєприпасів, не можна сказати українцям: зачекайте ще трохи, ми поставимо вам боєприпаси наступного року", — зазначив європейський дипломат.

За його словами, Євросоюзу також слід сформулювати певну модель перемоги України над російським агресором: "У нас має бути план… Тоді ми (Євросоюз), можливо, зможемо використати виділені гроші для купівлі обладнання на інших ринках, почнемо ще більше інвестувати у нашу або в українську військову промисловість".

Раніше Андрюс Кубілюс заявляв, що план перемоги України має включати детальний графік виробництва та постачання озброєнь в Україну та "безперервний потік фінансування".


Іван Троянов, Апостроф





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